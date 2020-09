Só vão descansar quando derem cabo do Montepio

É chocante ver que com o Banco Montepio metido num problema grave, o conselho de administração está a adiar decisões difíceis. E a queimar na praça pública o CEO. Se um dia destes tivermos de meter dinheiro no Montepio, como já aconteceu com os outros bancos, alguém se surpreende?