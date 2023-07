A greve [dos funcionários judiciais] é grave

A dilação nas decisões de litígios extravasa o meio judiciário. Gera um impacto severo na economia, seja em atividades particularmente envolvidas com o sistema judicial, como a banca ou seguros, seja em todo o espetro comercial, arriscando-se a que o mero decurso do tempo sem a decisão de litígios inviabilize empresas e as leve a uma situação de insolvência, perdendo-se postos de trabalho e elementos ativos e produtivos do tecido empresarial.