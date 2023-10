O cliente tem sempre razão, na sustentabilidade também

Os argumentos dos detratores do ESG têm o seu fundamento. Porém, não alcançam a profundidade da mudança. A sustentabilidade está a alterar o contexto de negócio. As leis estão a mudar, as regras de financiamento também e, mais importante, os clientes querem outros produtos e serviços. E, no final, o cliente tem sempre razão.