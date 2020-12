O trabalho e o emprego na agenda política

A pandemia provocada pela covid-19 gritou-nos o valor do trabalho humano e a necessidade de se recuperarem valores e instrumentos que foram utilizados para lhe dar dignidade, desde logo o Direito do Trabalho e a Negociação Coletiva. O trabalho não é um qualquer recurso que se compra e vende no mercado. O trabalhador por conta de outrem não é um mero colaborador. Existem inúmeras atividades e profissões indispensáveis para a organizaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...