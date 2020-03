Os contabilistas como parte da solução

A contabilidade é uma ferramenta, agora mais do que nunca, fundamental em tempos de crise. Como ciência que fornece ao empresário informação financeira e de gestão estratégica, permite que as empresas ultrapassem os desafios com menos mazelas e mais rapidamente.

Vivemos uma emergência sanitária sem paralelo e que para sempre será recordada por esta geração. Uma crise planetária, potencializada pela permanente ligação pessoal, política, comercial, cultural e social que hoje, mais do que nunca, une diferentes povos, empresas e economias. Todos dependem de todos no combate a este inimigo invisível a que se denominou de “COVID-19”, com a adoção de medidas de promoção de boas práticas de saúde pública. Todos estamos ligados nos desafios que a nossa economia terá pela frente com a quebra da procura e da confiança que esta paralisação forçada está a originar.





Os problemas económicos resultantes da crise de saúde pública que enfrentamos afetarão a produção, a comercialização e o consumo de produtos e serviços, perspetivando-se a sua duração numa relação direta com a celeridade com que demoraremos a derrotar este vírus, podendo-se assim ter uma desejável recuperação em “V” ao invés de uma retoma em “U”.