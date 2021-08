Queremos serviços bancários 100% digitais?

O que irá provavelmente acontecer será uma evolução para um modelo híbrido, com uma convergência do canal físico com o canal digital, em que ambos conviverão de uma maneira integrada. É aqui que surge o conceito de “phygital” na banca, um conceito que promove este equilíbrio entre o canal físico e o digital.