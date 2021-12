Se o mundo é bom, a China pode ser boa; se a China for boa, o mundo será melhor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desde a adesão à OMC, há 20 anos, a China tem cumprido plenamente os seus compromissos, tendo reduzido significativamente as tarifas de importação e as barreiras não tarifárias. O nível geral da tarifa de importação sofreu uma queda acentuada de 15,3% em 2001 para uma taxa inferior a 7,5%, abaixo do compromisso de adesão de 9,8%, e é inferior ao nível médio dos países membros em desenvolvimento

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...