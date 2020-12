Reduzi o título deste artigo, que deveria ser “Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto”. Não que a frase seja original: é o nome de um livro de Mário de Carvalho. Lembrei-me dele, há dias, ao assistir a um “webinar” em que se analisava a política externa americana, na era pós-Trump. E por ter então sentido, com assumida sinceridade, que não me revia em muito daquilo que por ali se dizia e pensava. Mais do que isso: que não estava solidário com os pressupostos na base dos quais a discussão estava a ter lugar. Pelo que achei que era necessário falar abertamente sobre o assunto.





A nuvem negra que foi a administração Trump, que projetou uma postura egoísta e nacionalista dos EUA pelo mundo, quebrando ou criando tensões nas alianças tradicionais e, pior do que isso, reduzindo as margens de previsibilidade e estabilidade que são essenciais à relação entre os Estados, criou uma inédita “frente comum” de bom senso. Isto é, juntou todos aqueles que comungavam a leitura de que a postura do Presidente americano ofendia a razoabilidade e era provocatória de interesses que mereciam ser respeitados. Ao longo dos últimos quatro anos, todos nos encontrámos, em grupos de pessoas que, à partida, tinham perspetivas diferentes do mundo, com uma rejeição muito alargada do estilo “bully” do conjuntural líder americano.





Isso acabou. Trump vai-se embora e cada um de nós regressará ao seu ponto de partida. É natural, é normal, diria mesmo que é saudável. É bom separar as águas. E, ao fazê-lo, é importante que fique claro que o fim de uma administração americana hostil e a provável chegada de outra diferente não deve fazer esquecer à Europa a sua própria autonomia estratégica.





Estivemos sempre com a América no que era essencial. Ela foi um parceiro para a nossa estabilidade e segurança. E deve continuar a sê-lo.





Mas a Guerra Fria acabou e a Europa é hoje uma coisa bem diferente. A União Europeia, se quiser ser digna desse nome, deve saber assumir uma estratégia de interesses própria, autónoma, a qual, muitas vezes, coincidirá com a dos EUA. Mas não necessariamente. A Europa, aliás, é um concorrente objetivo dos Estados Unidos em vários planos – e deve assumi-lo sem complexos. É-o no plano económico, mas também em áreas geopolíticas de concorrência de influências, como a África ou a América Latina. E, partilhando embora as mesmas preocupações de estabilidade, como é o caso das ambições nucleares do Irão, nada obriga a que olhemos as coisas da mesma forma no Médio Oriente – desde logo, na relação com Israel e na complacência face ao medievalismo prevalecente no Golfo Arábico. Ou no caso do desafio que a China representa.





Estamos e devemos continuar, quase todos os europeus, aliados na NATO. Mas a NATO, neste pós-Guerra Fria, não tem de continuar a ser um heterónimo dos Estados Unidos e, em especial, não pode aparecer como uma espécie de cobertura, sem baias geográficas, para a leitura estratégica que Washington quiser fazer dos seus interesses pelo mundo, que se habituou a identificar como sendo também os dos seus aliados.





Não esqueço, quero mesmo lembrar, os riscos que uma aventura radical, titulada por uma administração democrática dos EUA, aliada a alguma irresponsabilidade europeia, fez correr a todos nós na Ucrânia, com um saldo que Kiev está hoje a pagar, com Moscovo a rir-se na Crimeia. A NATO do futuro não pode ser uma mera alavanca da liberalidade de afirmação estratégica americana. E o seu alargamento não pode servir de instrumento para aventuras.





Uma administração Biden é mais do que bem-vinda, depois do trauma que Trump representou. O grande teste à sua benignidade, contudo, será o modo como souber respeitar a vontade dos seus aliados. No fundo, na forma como preservar o mundo multilateral que a própria América a todos nos ensinou a acreditar como sendo a forma mais democrática de gestão global.