Back to basics

"Não abandone as suas ilusões. Quando elas desaparecerem, pode ainda existir, mas na realidade deixou de viver"

Mark Twain



O 25 de novembro

Vai para aí um grande sururu por causa do 25 de Novembro e o que a data significa. E o seu significado é simples: numa escala diferente, o 25 de Abril e o 25 de Novembro ...