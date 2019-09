Maioria absoluta, para quê?

Os autores da legislação eleitoral escolheram o sistema proporcional nas eleições para a Assembleia da República com a intenção expressa de não promoverem maiorias eleitorais de um só partido, mas também porque, ao escolherem como critério principal a representatividade do pluralismo, relegaram para segundo plano, ou para o período após as eleições, a questão da governabilidade.

A FRASE...





"Esquerda já vale mais do dobro da direita."





Jornal de Notícias, 31 de Agosto de 2019

A ANÁLISE...



As maiorias absolutas são raras (em 14 eleições, houve cinco maiorias absolutas, mas só três foram de um só partido) e as dificuldades de governabilidade implicam o recurso frequente a eleições antecipadas (das 14 eleições legislativas realizadas desde 1976, sete foram antecipadas).

O que já pouco tem a ver com as dificuldades do sistema eleitoral proporcional é o que se quer fazer com a maioria absoluta depois de ela, apesar de improvável, ser conseguida. Em quatro dessas maiorias absolutas, os objectivos e os programas foram apresentados antes das eleições e isso foi um contributo importante para configurar o eleitorado que depois fez acontecer a maioria absoluta. Sá Carneiro e Amaro da Costa, na constituição da Aliança Democrática, anunciaram o implausível (afastar os militares da política, rever a Constituição, revogar a delimitação dos sectores na economia, prosseguir a negociação de adesão à Comunidade Económica Europeia) e ganharam por duas vezes. Cavaco Silva obtém as suas duas maiorias absolutas apresentado o complemento programático do que tinha sido iniciado na Aliança Democrática: modernizar Portugal através da sua integração plena no que é agora a União Europeia, privatizar o sector público da economia, defender os direitos de livre circulação.

Na quinta maioria absoluta não houve programa prévio, porque ela foi obtida por oferta de cortesia de Santana Lopes e de Jorge Sampaio ao Partido Socialista - um deu o pretexto, o outro aproveitou a oportunidade e o Partido Socialista teve a sua maioria absoluta. Pelo modo como terminou, provou-se que nunca soube o que fazer com ela.