Luís Marques Mendes 06 de janeiro de 2019 às 21:21

Marques Mendes: Centeno é o "homem do leme" e das "contas certas" As notas da semana de Marques Mendes nos seus comentários na SIC. O comentador fala sobre o aumento da sinistralidade; O processo dos Vistos Gold; a mensagem de Ano Novo do PR; o protagonismo de Centeno; o conflito dos professores e a posse de Bolsonaro.