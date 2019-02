Luís Marques Mendes 24 de fevereiro de 2019 às 20:37

Marques Mendes: Governo volta a negociar com enfermeiros porque está assustado As notas da semana de Marques Mendes no seu comentário na SIC. O comentador fala sobre a negociação do Governo com os enfermeiros, a moção de censura ao Governo, os lucros dos bancos e a crise na Venezuela, entre outros temas.