As notas da semana de Marques Mendes no seu habitual comentário na SIC. O comentador fala sobre os últimos resultados, eleitorais e os desafios que os partidos têm pela frente. As últimas ações do Fisco e a possível substituição de Ferro Rodrigues por Carlos César.

FISCO NA ESTRADA

Já quase tudo foi dito sobre esta operação STOP do Fisco numa auto-estrada do norte do país – que é um, que é um, que é um, tipo salteadores de estrada, o que é absolutamente, sim., não.

O Estado que persegue desta forma abusiva os contribuintes é o mesmo Estado que ainda hoje parece fazer vista grossa aos grandes devedores da Banca nacional, "protegendo-os" e "tolerando-os".

que ainda hoje parece fazer vista grossa aos grandes devedores da Banca nacional, "protegendo-os" e "tolerando-os". O Estado que persegue desta forma os contribuintes é o mesmo Estado que demora um ano, ano e meio, dois anos, a conceder uma pensão de reforma a um cidadão que a ela tem direito, causando dor, sofrimento e prejuízo sério a pessoas pobres e vulneráveis.

Há que dizer que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais agiu bem. Com rapidez mas com equilíbrio, para não desmotivar os agentes do Fisco. Mas há, mesmo assim, três coisas que são muito estranhas:quando a comunicação social deu a notícia.A ser verdade, temos de concluir que na AT está mais ou menos em auto-gestão. O que é muito perigoso.na sua actuação. Dois exemplos: