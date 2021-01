Marques Mendes: Debate com Ventura “foi o melhor de toda a vida política de Marcelo”

NOVO CONFINAMENTO?

Comecemos pelos factos. A situação é muito preocupante:

– Esta não é apenas a pior semana de sempre. O número de infetados por dia quase duplicou em relação à semana anterior.– A pior semana de sempre.– O Norte e a LVT têm 70% do total de casos do país.

Por que é que chegámos até aqui? Três razões essenciais:

A expectativa da chegada das vacinas levou as pessoas a relaxar.Outra das razões apontadas pelos especialistas.Não explica tudo mas explica muitos dos novos casos.. O resultado aí está: a situação agravou-se. Voltámos a correr atrás do prejuízo.

O que se segue agora? Com início na próxima quinta-feira, haverá um novo confinamento geral provavelmente de um mês – 15 dias, renovados por mais 15 dias, com algum alívio na segunda quinzena – semelhante ao de Março/Abril, com algumas excepções: por exemplo, as escolas e os dentistas não encerrarão actividade. Os tribunais agirão em teletrabalho.

Chegados onde chegámos, provavelmente não há alternativa. É o mal menor. Doutra forma, o SNS entra mesmo em colapso . Mas não nos iludamos. É mais uma "pancada" séria na economia e na situação social.

. Mas não nos iludamos. É mais uma "pancada" séria na economia e na situação social. Mas há aqui mais uma falha. Se é urgente agir, por que é que só há decisão na próxima semana? Por que é que não se agiu já esta semana? Cada dia que passa a situação piora. É difícil compreender.

PROCESSO DE VACINAÇÃO

Duas semanas de vacinação, duas conclusões: primeiro, o processo está a correr bem; segundo, até anteontem , dia 8, tomaram a primeira dose da vacina 74.099 pessoas. Mas só estarão vacinadas quando tomarem a segunda dose.

Em matéria de vacinas, há algumas boas novidades:

. Na próxima semana já vamos receber. É pouco mas é o que haverá.são feitos semana a semana;receberemos; até ao fim do 1º trimestre,. Já é melhor., a perspectiva é de. Seria fantástico.

No entretanto, uma informação e uma sugestão:

que costuma fazer deveria passar a fazer, uma vez por semana,

ADIAR AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS?

O quadro eleitoral é atípico: não há grandes condições para fazer campanha eleitoral; e a abstenção pode ser invulgarmente elevada. Só que adiar eleições pode ser ainda pior:

Mas quem garante que entretanto a situação melhora e o confinamento acaba? Ninguém.Um mês, dois meses?e uma revisão constitucional é um processo complicadíssimo.. Muito difícil.

Neste quadro, julgo que é importante garantir:

: que: que, para evitar filas, aglomerações de pessoas e contágios;: que. Na vacinação, o Governo decidiu, e bem, que a vacinação dos idosos é feita nos lares onde habitam. Em coerência, nas eleições devem ser as assembleias de voto a ir aos lares em vez de irem os idosos às assembleias de voto.

OS DEBATES TELEVISIVOS

Foram globalmente interessantes; geraram boa expectativa; ajudaram a substituir uma campanha atípica; bem moderados.

Quanto aos candidatos:

Vitorino Silva – Igual ao que se lhe conhece: espontâneo e genuíno .

– Igual ao que se lhe conhece: . João Ferreira – Cumpriu os seus objectivos . Fez os possíveis e impossíveis para fidelizar o eleitorado do PCP.

– . Fez os possíveis e impossíveis para fidelizar o eleitorado do PCP. Marisa Matias – Foi a maior desilusão destes debates . Esteve muito aquém do fulgor de há 5 anos. E foi vítima do voto do BE no último OE.

– . Esteve muito aquém do fulgor de há 5 anos. E foi vítima do voto do BE no último OE. Tiago Mayan – Foi a boa surpresa . Não tem grande notoriedade, experiência política e traquejo mediático. O que é normal. Mas mostrou coragem, frontalidade e pensamento político . Tem potencial de crescimento.

– . Não tem grande notoriedade, experiência política e traquejo mediático. O que é normal. Mas mostrou . Tem potencial de crescimento. Ana Gomes – Esteve em bom nível na generalidade dos debates . Mas cometeu dois erros desnecessários : o primeiro, a ideia de ilegalizar o Chega . É um favor que faz a André Ventura; o segundo, a ideia de comparar António Costa a Vitor Orban . Um completo exagero. É uma afirmação que nem é verdadeira nem lhe é útil para captar eleitores socialistas.

– . Mas cometeu : . É um favor que faz a André Ventura; . Um completo exagero. É uma afirmação que nem é verdadeira nem lhe é útil para captar eleitores socialistas. André Ventura – Perdeu face às expectativas mas ganhou nos seus nichos de mercado. Ventura tinha expectativas altas. Está a crescer nas sondagens, é o único candidato que é líder partidário e tem traquejo dos debates de futebol. Mas mostrou debilidades: falta-lhe solidez, pensamento e substância política. Não tem uma causa. Uma ideia de fundo. Só tem casos. É muito pouco para um líder e acaba por cansar.

- Mesmo assim, pode ter um bom resultado: primeiro, porque beneficia com as tontices da esquerda que quer proibir o Chega; depois, porque, sendo o candidato anti-sistema, beneficia do voto de protesto dos que estão descontentes; finalmente, porque fala para nichos de mercado e não para o eleitorado em geral.

Marcelo Rebelo de Sousa – Esteve bem nos vários debates. Esteve muito bem no debate com André Ventura. Com estratégias diferentes:

- Nos debates com Marisa e João Ferreira, usou sobretudo a arma da simpatia para seduzir eleitores à esquerda;

- No debate com Ana Gomes, explorou as críticas de Ana Gomes ao PM para consolidar apoios no eleitorado socialista;

- No debate com Ventura, fez o que Macron fez a Le Pen no debate das presidenciais francesas. Derrotou-o no plano das ideias. Foi o melhor debate de toda a vida política de Marcelo.







A POLÉMICA COM A MINISTRA DA JUSTIÇA

O Governo tem muita sorte. A sorte de nenhum partido exigir um inquérito parlamentar. Se houvesse um inquérito parlamentar, este assunto podia ser fatal para o Governo. Sobretudo para a Ministra da Justiça.

Vamos aos factos desta semana:

. Isto é atirar poeira para os olhos.Não. A carta foi enviada para reforçar o candidato escolhido pelo Governo. E foi feita na base de dados falsos.na semana passada, a Ministra deu a entender que não sabia da carta e das "mentiras" da carta. Esta semana foi desautorizada e desmentida pelo Director-Geral que se demitiu: afinal,. Esta confissão diz tudo. Pensou em pedir a demissão porque percebeu que o assunto era grave, porque foi publicamente desautorizada, porque sente "culpas no cartório".

Finalmente, há que dizer:

. Ainda bem que os visados tiveram a lucidez de declinar essa ideia.. Só que o Ministério da Justiça é o Ministério da Justiça. O respeitinho tem muita força!

A INVASÃO DO CAPITÓLIO

Um Presidente louco – como aqui várias vezes designei Donald Trump – não quis sair da presidência dos EUA sem fazer a pior e a mais grave das loucuras: incentivar a invasão do Capitólio.

Já não vai haver nem tempo nem condições para ele ser destituído ao abrigo da 25ª emenda ou para concretizar um processo de impeachment.

ao abrigo da 25ª emenda ou para concretizar um processo de impeachment. Mas seria bom que a justiça americana o levasse a tribunal. Afinal, ele foi o autor moral deste crime que, além do mais, teve um dano brutal na imagem dos EUA em todo o mundo.

Para o futuro ficam, a meu ver, três conclusões:

O desafio enorme é unir os americanos . Os EUA são hoje uma nação profundamente dividida e radicalizada.

. Os EUA são hoje uma nação profundamente dividida e radicalizada. A oportunidade notável é a de, depois de ter assegurado maioria no Senado, poder concretizar uma forte agenda reformista. Se o não fizer, só se pode queixar de si próprio.

: politicamente falando,. A ideia de voltar a ser eleito Presidente épor estes quatro anos de loucura e por sempre terem ratificado a acção de Trump.: Biden tem aqui ume uma