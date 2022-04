Marques Mendes: "Este é claramente o orçamento do imposto escondido"

ORÇAMENTO DO ESTADO

Este é claramente o orçamento do imposto escondido. Porque é um OE marcado pela inflação e esta mais não é que um imposto escondido.

É um OE com aspetos positivos, designadamente: as medidas sociais, sobretudo nas pensões e nas creches; a redução do défice; a redução da dívida; as medidas para compensar a subida dos preços; o fim do imposto "Costa Silva". Apesar de desautorizado, o Ministro teve um prémio de consolação: não conseguiu convencer o PM; mas convenceu o líder da oposição. Original!

Mas há também aspetos negativos neste OE: a perda de poder de compra dos funcionários públicos; a perda de poder de compra dos pensionistas; a não atualização dos escalões do IRS, o que gera agravamento fiscal; a falta de ímpeto reformista, prosseguindo a tendência dos OE anteriores.

Politicamente falando, há em torno deste OE algumas novidades: No discurso. Como já não há geringonça, o Governo assume abertamente a política de contas certas. Faz bem. Só não há necessidade de exagerar, como fez Medina no Expresso ao dizer que esta é uma política de esquerda. Contas certas não é uma política de esquerda ou de direita. É simplesmente uma política correta e responsável. É o primeiro OE de António Costa em que há perda de rendimentos em vários sectores da sociedade. Até agora os OE do PS tratavam de recuperar e melhorar rendimentos. Este é o primeiro que reduz poder de compra. Claro que a responsabilidade é da inflação. Mas, chame-se austeridade ou contenção, claro que esta é uma novidade do OE. Falta saber como é que o Governo aguenta esta pressão. Este OE é um bónus para a oposição. Em particular para o PCP e a CGTP. Dá-lhes uma boa oportunidade de irem para a rua. Contestar e reivindicar. O PCP e a CGTP podem começar a recuperar na rua o que perderam nas eleições e no discurso sobre a guerra.

O TESTE DE MEDINA

O grande teste a Fernando Medina será no próximo OE para 2023. Em relação a este, a sua responsabilidade principal é apenas na execução. Quanto ao conteúdo, o essencial vinha de trás. Medina limitou-se a adaptar o OE à situação de guerra que se vive na Europa, minimizando os seus efeitos.

Mas daqui a poucos meses, no OE para o próximo ano, Fernando Medina tem o seu verdadeiro teste: ou faz história, deixando a sua marca própria no OE; ou é apena mais um Ministro que passa pelo lugar, sem deixar uma marca. Mário Centeno e João Leão deixaram a marca da redução do défice e do superavit orçamental. Essa será sempre a marca de Centeno e Leão. Não de Medina, mesmo que tudo lhe corra bem. Medina só pode deixar a sua marca noutra área: na reforma fiscal, reduzindo impostos. E manda a verdade que se diga que ele deu um sinal na conferência de imprensa da passada quarta-feira: ao sinalizar a reforma do IRC para o país reganhar competitividade. Falta saber se o novo MF vai ter forca política para fazer uma boa reforma fiscal. Condições não lhe faltam: como MF é um Ministro todo-poderoso. Como amigo do PM tem um estatuto invejável.

O ARTIGO DE CAVACO SILVA

Os artigos de opinião de Cavaco Silva geram normalmente algum alvoroço e polémica. Este não foi exceção. Porquê? Primeiro: porque é um texto centrado no ponto mais fraco da gestão governativa (a baixa de divisão na UE); Depois, porque o autor não é uma pessoa qualquer. E é muito acutilante na análise que faz. Finalmente, porque não há oposição. E, não havendo oposição, o espaço não socialista revê-se nesta crítica. Mais do que isso. Precisa deste tipo de posições.

Mas, desta vez, o artigo de Cavaco Silva pode ter um outro resultado: ajudar os candidatos à liderança do PSD a construírem o seu discurso de alternativa ao Governo.

É que o artigo apresenta causas (tirar Portugal da cauda da Europa) e formula algumas propostas concretas (à cabeça a redução de impostos). Claro que, por si só, o artigo não faz um programa alternativo. Mas ajuda. Seguramente que Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva não andam distraídos e percebem a mensagem.





DESCENTRALIZAÇÃO: RUI MOREIRA CONTRA

Com um certo estrondo, Rui Moreira ameaça sair da ANMP, por causa do processo de descentralização. Não sei se essa é ou não uma boa solução. O que sei é que na questão de fundo ele tem toda a razão: o que está a fazer-se é uma descentralização de fachada.

Vejamos alguns exemplos práticos:

Saúde. A gestão dos Centros de Saúde passa para os Municípios . Mas os Municípios não podem, por exemplo, definir os seus horários de funcionamento ou acrescentar novas valências , mesmo que as paguem do seu orçamento. Isto é um simulacro de descentralização .

. Mas os Municípios não podem, por exemplo, ou acrescentar , mesmo que as paguem do seu orçamento. . Educação. A gestão das escolas passa para os Municípios . Mas os Municípios não têm qualquer palavra em matéria curricular ; na colocação de professores ; ou sequer nos horários de funcionamento das escolas . Isto não é uma verdadeira descentralização.

. Mas os Municípios não têm qualquer palavra em ; ; ou sequer . Isto não é uma verdadeira descentralização. Verbas transferidas. Parecem ser insuficientes para os objetivos em causa, sobretudo no domínio da educação. Há mesmo um estudo independente da Universidade do Minho a dar razão às queixas de Rui Moreira . Desta forma, "mata-se" o poder de ação dos Municípios.

. Desta forma, Este assunto é demasiado sério para não ser debatido.

Entretanto, voltemos ao tema dos desequilíbrios regionais. Já conhecemos a região mais rica do país (LVT) e a mais pobre (Norte). Mas há outra realidade a reter: mesmo dentro de cada região as desigualdades são grandes:

Lisboa e Vale do Tejo: a AML é obviamente a sub-região mais rica (98% face à média da UE). A mais pobre é a sub-região do Medio Tejo (62,4%). Um desequilíbrio grande.

(98% face à média da UE). (62,4%). Um desequilíbrio grande. Região Norte: a sub-região mais rica é a AMP. Está quase ao nível da média nacional (73,6%). As sub-regiões mais pobres são o Tâmega e Sousa e o Alto Tâmega (cerca de 49%). Mais um forte desequilíbrio.

OS DESTAQUES DA GUERRA

Primeiro destaque: a Rússia está cada vez mais acossada. Política e militarmente. Do ponto de vista militar, teve uma derrota humilhante esta semana: o afundamento do navio "Moscovo". É uma enorme perda. Mostra a força ucraniana, mas sobretudo a fragilidade russa. Do ponto de vista político, teve mais um pesadelo: a Suécia e a Finlândia, antes países neutrais, sinalizaram a adesão à NATO ainda este ano, o que fez desesperar a Rússia. Passa a ter a NATO mais forte e mais perto de casa. Uma Rússia em desespero pode ser uma Rússia ainda mais violenta.

Segundo destaque: se a Ucrânia entrar na UE, o Presidente Zelensky vai ser um "osso" duro de roer. O primeiro grande sinal foi dado esta semana: Zelensky proibiu o Presidente da Alemanha de ir à Ucrânia. Zelensky lá tem as suas razões: quando foi MNE no Governo alemão, Steinmeier foi muito próximo de Putin. Mesmo assim, o gesto de Zelensky é de uma enorme arrogância. A Alemanha errou no passado, mas no presente colocou-se corajosamente ao lado da Ucrânia.

Terceiro destaque: a hipocrisia dos EUA. Biden insiste na existência de crimes de guerra na Ucrânia e no julgamento dos seus responsáveis. Tem razão. Mas não tem autoridade. Lamentavelmente os EUA nunca ratificaram a existência do Tribunal Penal Internacional e não o reconhecem oficialmente. Há 121 Países que o aprovam. Mas não é o caso dos EUA. No melhor pano cai a nódoa.