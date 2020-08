Luís Marques Mendes 16 de Agosto de 2020 às 21:46

Marques Mendes: Ministra do Trabalho corre o risco de ser uma séria candidata à saída do Governo

As notas da semana de Marques Mendes no seu comentário na SIC. O comentador fala sobre as eleições no Benfica, o Lar de Reguengos, o estado da pandemia, as ameaças racistas e os vetos de Marcelo.