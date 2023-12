Marques Mendes: "O próximo governo será precário e dificilmente durará uma legislatura"

POBREZA E PENSÕES

As atenções dos portugueses continuam muito focadas no plano social. A pior notícia da semana tem a ver com um novo aumento da pobreza. É o nosso mais sério problema social. Segundo o INE, em 2022 a pobreza voltou a aumentar: há agora 1,8 milhões de portugueses a viver com menos de 591€ por mês, o correspondente a 17% da população total.

A grande novidade, porém, é outra. Finalmente há dois anos consecutivos com aumentos reais do poder de compara dos pensionistas. Em 2022, houve perda de poder de compra. Os aumentos foram inferiores á inflação. Em 2023 e 2024 é o contrário: nestes dois anos há um aumento real do poder de compra das pensões. É certo que para cada pensionista em concreto, é um aumento insuficiente. Mas é um aumento real. Acima da inflação. Uma forma de ajudar a combater a pobreza.

MEIO ACORDO NA SAÚDE

Segundo, para o Ministro este acordo é uma meia vitória com sabor a derrota. Ao não conseguir acordo com ambos os sindicatos, o Ministro não conseguiu pacificar o setor. Vai sair do Ministério sem deixar uma marca forte e visível.

Primeiro, é uma vitória do SIM. Não consegue o acordo ideal, mas consegue um acordo com aumentos de 15%. Bem acima do estado geral da função pública. Como o ótimo é inimigo do bom e a negociação é a arte do possível, o SIM averba uma importante vitória.

Mas o problema mais sério vai ser no próximo ano. Não nos primeiros meses. Mas no segundo semestre do ano. As recusas às horas extraordinárias vão voltar em força. O novo governo vai herdar um sector novamente em polvorosa.

O FIM DO CICLO DE COSTA

A aprovação do OE e a demissão do governo que ocorrerá na próxima semana, marca o fim do ciclo político de António Costa. Um ciclo que tem uma grande curiosidade: aconteceu tudo ao contrário do que se previa.

Previa-se que a grande aposta do governo PS seria no domínio social e que a sua maior fragilidade seria nas contas públicas. Afinal, foi o oposto: o maior sucesso de António Costa foi na redução da dívida; o maior fracasso foi no plano social, sobretudo no SNS, na escola publica e na habitação. O que não é brilhante para um governo de esquerda.

Previa-se ultimamente que o PM sairia do poder depois do PR e assim ganharia a "guerra" que existe entre os dois. Afinal, Costa caiu e Marcelo está de pedra e cal e até reforçado.

No plano político, António Costa "assassinou" a ideia de maioria absoluta. As trapalhadas em torno da TAP, os tiques de arrogância na governação e as suspeitas que envolveram o próprio PM, matam qualquer ideia de maioria absoluta no futuro.

No plano económico, apesar de convergência com a média da UE, o empobrecimento relativo face aos Países de Leste.

No plano social, a degradação do SNS e da escola pública e o défice habitacional que atinge enormes proporções.

No plano demográfico, a duplicação do número de imigrantes.





PRÓXIMO GOVERNO: HIPÓTESES POSSÍVEIS

Vendo as sondagens, as promessas de não haver governos com o Chega e a quase impossibilidade de nova maioria absoluta, eis os hipotéticos governos que podemos ter pela frente:

Vitória de Montenegro: há uma hipótese altamente improvável. Um governo PSD, IL, CDS, com apoio parlamentar maioritário na AR. Mesmo a três, é muito difícil haver aqui uma maioria de deputados.

Vitória de Montenegro: há um cenário provável. Um governo de maioria relativa do PSD, IL CDS. Pode ser viabilizado pela abstenção do Chega, que dificilmente se aliará à extrema-esquerda para derrubar um governo de direita. Ou viabilizado pelo PS, se o líder for J. Luís Carneiro.

Vitória do PS com Pedro Nuno Santos: há um cenário altamente improvável. Uma nova geringonça, igual a 2015. No atual contexto, parece muito difícil a esquerda ter maioria de deputados na AR.

Vitória do PS com Pedro Nuno Santos: há um outro cenário também difícil. Uma geringonça, mas só com maioria relativa. Tal implicaria que algum partido á direita do PS se abstivesse para viabilizar tal governo. Parece de ficção científica.

Vitória do PS com José Luís Carneiro: há uma hipótese improvável. Como este potencial líder é contra a geringonça, tentará uma nova maioria absoluta do PS. Um objetivo difícil, no atual contexto.