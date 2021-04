Marques Mendes: Sócrates foi o ausente mais presente destas comemorações

No seu habitual comentário semanal na SIC Notícias, Marques Mendes analisa o desconfinamento, a vacinação, a bazuca nacional e o Siresp, entre outros temas. Sobre a evocação do 25 de Abril, diz que Sócrates e o seu comportamento suspeito estão a fazer mais pela união no combate à corrupção do que muitos discursos inflamados do passado.