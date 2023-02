A responsabilidade social light

Já os que se limitam a debitar o mesmo discurso chapa três sobre a redução do carbono deviam falar também da redução da fome e da pobreza, da falta de formação, das desigualdades, do ócio juvenil, do crescimento insuficiente das suas empresas, ou mesmo do excesso de presos num país em que “ninguém” vai preso.