A volatilidade geopolítica e o impacto nas cadeias de abastecimento

A construção de uma cadeia de abastecimento robusta e adaptável é um desafio crítico para os gestores empresariais, especialmente em tempos voláteis. A incerteza pode manifestar-se de diversas formas, mas desde novembro passado os ataques houthis aos navios que transitam no mar Vermelho têm vindo a fragilizar o transporte de mercadorias e a condicionar o comércio marítimo global através do Canal do Suez, tornando incertezas em quase ...