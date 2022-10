Diga 32, outra vez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na sexta-feira, em reação a uma interpelação do Chega ao Governo sobre este tema, PS e PSD recusaram-se a alterar a lei das incompatibilidades "à pressa" ou a pensar "em casos concretos". De acordo com o PSD, a lei em causa "é claríssima", que "só precisa de ser aplicada e cumprida", cabendo "ao poder judicial aferir da conformidade ou desconformidade da conduta de cada um". Um argumento que colide com a realidade, na medida em que sobre

...