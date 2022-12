Do ‘efeito Bruxelas’ no governo das sociedades: um mundo novo

Partilhar artigo



Durante muito tempo, a intervenção da União Europeia em matérias direta ou potencialmente relacionadas com a governação das sociedades comerciais manteve-se algo tímida, no mínimo. O paradigma é hoje outro. E podemos mesmo arriscar afirmar que a Europa trabalha no sentido de se apresentar como um farol para o mundo e como um verdadeiro ‘standard-maker’ (ao invés de um ‘standard-taker’) em matéria ...