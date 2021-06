Ganha a Alemanha

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

"Há ainda muitas pessoas na comunidade LGBTQ que não se sentem incluídas ou bem-vindas no futebol. É importante relembrar-lhes que o são, absolutamente. Este é um jogo para todos." Em agosto de 2019, a UEFA respondia assim no Twitter a quem questionava uma publicação que incluía um arco-íris e em que a organizadora do Euro mostrava orgulho por preparar "um torneio para toda a gente".Ora, o que mudou para que, em dois ...