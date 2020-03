Luís Marques Mendes 01 de março de 2020 às 21:11

"O Governo de Costa, ao fim de 4 anos, está pior que o cavaquismo ao fim de 8 anos"

As habituais notas da semana de Marques Mendes, no seu espaço de comentário na SIC. O comentador fala sobre o coronavírus, o aeroporto no Montijo, o chumbo a Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional e a arrogância do Governo. Também os resultados do Novo Banco são abordados.