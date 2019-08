Daniel Gros 14 de agosto de 2019 às 14:00

O custo real das guerras comerciais de Trump

Embora Washington tenha também imposto barreiras não-alfandegárias no âmbito da sua guerra comercial com Pequim, as tarifas aduaneiras recíprocas são a componente mais visível da disputa – e é provável que venham a penalizar mais os Estados Unidos do que a China.