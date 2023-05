A futura repressão do “greenwashing” corporativo

A avaliar pelo número crescente de empresas que prometem atualmente anular as suas emissões de gases com efeito de estufa, poderá parecer que o mundo corporativo está finalmente a levar a crise climática a sério. Segundo a Net Zero Tracker, mais de um terço das maiores empresas mundiais cotadas em bolsa anunciaram metas desta natureza, comparativamente a um quinto no fim de 2020.