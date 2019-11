Stephen Roach 03 de novembro de 2019 às 14:00

O acordo entre os EUA e a China não é promissor

O verdadeiro problema do acordo de fase um é a estrutura básica do acordo no qual presumivelmente se encaixa. Do comércio à moeda, a abordagem é a mesma: prescrever remédios bilaterais para problemas multilaterais. Isso não vai funcionar.