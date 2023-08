A paralisia política da China

Desde a crise financeira global de 2008, a economia chinesa cresceu cerca de 7%, em média, representando quase 35% do aumento acumulado do PIB mundial durante o mesmo período. Se a taxa de crescimento da China abrandar para 3% a 4% - uma possibilidade clara - a sua contribuição para o crescimento global será reduzida para metade, com repercussões óbvias para o resto do mundo.