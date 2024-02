Porque estão a falhar as sanções contra a Rússia

Partilhar artigo



Do mesmo modo, os artigos da Organização Mundial do Comércio (OMC), que sustentam o sistema do comércio internacional, definem os procedimentos que os Estados-membros devem adotar sempre que os parceiros comerciais violam as regras definidas pela organização, nomeadamente o princípio da nação mais favorecida. Mas as regras da OMC permitem que os países adotem unilateralmente as medidas que considerem necessárias para a seguranç...