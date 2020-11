A Hungria e a Polónia vetaram a proposta de orçamento da União Europeia para os próximos sete anos, de 1,15 biliões de euros, e o fundo de recuperação europeu de 750 mil milhões de euros. Embora os dois países sejam os maiores beneficiários do orçamento, os seus governos opõem-se veementemente à condicionalidade do Estado de direito que a UE adotou a pedido do Parlamento Europeu. Eles sabem que estã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...