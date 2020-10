O quociente de caos das eleições nos EUA

As sondagens de opinião nos Estados Unidos apontam há muito para a forte possibilidade de uma vasta vitória do Partido Democrata nas eleições presidenciais de 3 de novembro, com Joe Biden a ganhar a presidência e os democratas a conseguirem o controlo do Senado norte-americano e a manterem a maioria na Câmara dos Representantes, colocando um ponto final ao governo dividido.

