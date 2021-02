EDP, barragens e impostos

Qualquer cidadão em Portugal que compre uma casa tem de pagar imposto do selo sobre o valor desta. Se pedir um empréstimo para financiar a aquisição, volta a pagar. Se precisar de um crédito para os eletrodomésticos, também desembolsa a taxa. A EDP vende seis barragens no Douro à francesa Engie por 2,2 mil milhões, com uma mais-valia de 216 milhões, e não o faz.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...