O que falta ao PRR

A curta consulta pública que o Governo lançou pouco mudará num plano com um guião europeu já definido, como se percebeu pela resposta do primeiro-ministro ao setor da cultura. Tinha de acontecer, mas será em grande medida inconsequente. António Costa remete os queixosos para o novo quadro de fundos comunitários e os orçamentos do Estado.