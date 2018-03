Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 18 de março de 2018 às 23:00

A tragédia da perversidade A informação "só desperta para o problema no meio da tragédia e esquece-se habitualmente do problema na hora certa de prevenir que a tragédia possa vir a ocorrer". A frase, proferida pelo primeiro-ministro António Costa no Parlamento, na passada quinta-feira, quando se debatia questão dos incêndios, foi entendida como uma crítica à comunicação social e, claro está, desencadeou reacções em cadeia.