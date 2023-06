O mundo às avessas

O fenómeno Titan desafia-nos a refletir sobre o caminho que a comunicação social está a seguir, deixando-se encantar pelos bons resultados proporcionados pela prática do “clickbait”. Todavia, não restam dúvidas de que, do ponto de vista da humanidade, o mundo está virado do avesso. O tratamento similar dado à crise na Rússia e ao caso Titan encarrega-se de confirmar esta melancólica conclusão.