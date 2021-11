Ao longe soam as campainhas

Portugal está de novo numa encruzilhada, à espera do que se fará na Zona Euro e aguardando pelo que se desenhará dentro de portas. Arriscando a ver a votação no centro sair reforçada – com PS e PSD a somarem mais votos –, mas subjugado a eventuais entendimentos que descaracterizarão a linha histórica dos dois partidos.