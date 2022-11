Livro, factos e aproveitamento

O livro “O Governador” traz um dado absolutamente novo: a carta enviada pelo primeiro-ministro a Bruxelas, que descreve uma realidade – a sua, com a respetiva carga política que lhe imprime – sobre a banca nacional e com uma referência que, percebemo-lo agora, pôs em causa o processo de venda do Banif com a menção a um processo de pré-resolução que, segundo a descrição do próprio Carlos Costa, só existia enquanto plano B.