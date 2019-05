Um copo de café do outro mundo

Um copo de papel, semelhante aos da Starbucks, ficou esquecido em cima da mesa central das comemorações pela vitória na guerra contra o Rei da Noite. Perto de Daenerys Targaryen e de Jon Snow um copo que parece ser da Starbucks apareceu no episódio transmitido esta segunda-feira em Portugal. Os produtores da série já admitiram o erro, mas a HBO acabou brincando com o assunto. "O café expresso que apareceu no episódio foi um erro. Daenerys tinha pedido um chá de ervas."

Brincadeiras à parte, logo surgiu a dúvida sobre se se tratava de uma colocação propositada do produto ("product placement") da Starbucks. Apesar de a HBO não aceder a essas estratégias de marketing, se o fizesse essa publicidade poderia ter custado à Starbucks 250 mil dólares, estimou Stacy Jones, CEO of Hollywood Branded, à MarketWatch. E só não é mais porque o logótipo da Starbucks não é percetível. Nas redes sociais, a empresa de cafés também optou pela ironia: "Surpreendeu-nos que ela [Daenerys] não tivesse pedido a Dragon Drink", uma bebida que a empresa diz disponibilizar "nos Estados Unidos, Canadá, e no Norte". Apesar da publicidade gratuita, a Starbucks nem por isso capitalizou. As ações caíram.