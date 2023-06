Advogado do Diabo com Daniel Traça: o retrato e os desafios do ensino superior

Já está disponível mais um episódio de "Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.Neste episódio contamos com a participação do professor Daniel Traça, ex-diretor da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) para debater o retrato e desafios do ensino superior em Portugal.

O que mudou na última década no ensino superior em Portugal? Como podem as universidades encontrar formas alternativas de financiamento? Como é a relação com o mundo empresarial?



Discutimos ainda os desafios que se colocam e a incapacidade ou insuficiência que o país sente em reter talento.

Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.