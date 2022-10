BdP Podcast

BdP Podcast: Como as alterações económicas afetaram as famílias

Os efeitos da recuperação da pandemia e da invasão da Ucrânia causaram alterações na economia. A propósito do impacto destas mudanças no rendimento disponível e na riqueza dos diferentes tipos de família no primeiro semestre do ano, o BdP Podcast conversa com o diretor de Estudos Económicos, Nuno Alves, e com a economista Sónia Carvalho Costa.

20 de Outubro de 2022 às 12:00 10 min.