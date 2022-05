BdP Podcast

BdP Podcast conversa sobre como a família influencia a escolaridade dos portugueses

A melhoria das qualificações académicas dos portugueses tem sido comum a todos os estratos da sociedade? A escolaridade dos pais tem impacto na formação dos filhos? Estes são alguns dos tópicos abordados neste episódio em que o BdP Podcast conversa com Nuno Alves, diretor do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal.

11:00 11 min.