Dicas imperdíveis para contratar um crédito à habitação

15 de Fevereiro de 2024 às 12:00 1 min.

O que é preciso saber e que cuidados se devem ter ao contratar um crédito à habitação? É com respostas a estas dúvidas que o BdP Podcast lança uma nova série de episódios. No "Fica a dica, o podcast do cliente bancário" vamos dar a conhecer os direitos dos clientes bancários e ajudar a tomar decisões mais conscientes e informadas na relação com os bancos.





O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.





O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts.