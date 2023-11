Estabilidade financeira: uma missão que exige conjugação de esforços

12:00

Preservar a estabilidade financeira é um trabalho que o Banco de Portugal faz em coordenação com outras autoridades nacionais e internacionais. Perceba porque é que este é um trabalho conjunto e com que entidades é que o Banco de Portugal se coordena neste episódio do BdP Podcast. É o terceiro da série "90 segundos de estabilidade financeira".





O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.





O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud e Google Podcasts.