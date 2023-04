Conversas com CEO

Isabel Ucha é a convidada de conversas com CEO

A presidente executiva da Euronext Lisboa fala das políticas ambientais e sociais da Euronext, da perspetiva de existir um índice ESG só com empresas portuguesas e das vantagens que já se identificam nos investimentos sustentáveis. Deixa ainda um apelo: integrar a formação financeira no curriculum dos jovens no secundário.

06:09