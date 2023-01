Conversas com CEO

João Canário é o convidado de Conversas com CEO

João Canário, professor no Instituto Superior Técnico e investigador, tem mais expectativa no poder da tecnologia, nomeadamente na captura de dióxido de carbono, do que na capacidade de reduzirmos as emissões. A guerra fechou a Sibéria à investigação dos seus colegas e tem comido os orçamentos da investigação de todos os cientistas por causa da inflação. Entre as recomendações que deixa fica um “oiçam mais os cientistas para os governos, invistam na investigação para as empresas e ainda o seu empenho na educação, porque só ela poderá mudar as mentalidades.”

06:37 47 min.