Conversas com CEO

Miguel Ferreira é o convidado de Conversas com CEO

O professor de Finanças Responsáveis da Nova SBE fala da crise recente na banca, alertando para os perigos do trabalho remoto na gestão de topo, uma das razões para o problema do Silicon Valley Bank. Admite que se pode assistir a um retrocesso no caminho da sustentabilidade, nos Estados Unidos, dependendo de quem ganhe as eleições. Um retrocesso e um atraso que também pode ocorrer por causa da guerra e da inflação. Porque, diz, “a sustentabilidade é um bem de luxo”.

A carregar o podcast ...

06:44 38 min.