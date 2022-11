100 cidades europeias assinam Acordo Cidade Verde e 27 são portuguesas

O Acordo Cidade Verde alcançou o marco das 100 cidades signatárias na União Europeia (UE), sendo que 27 delas são portuguesas, colocando o país no top dos signatários, seguido de Espanha (15 cidades) e França (nove cidades). O acordo vincula as cidades a perseguirem cinco grandes desafios ambientais: qualidade do ar, qualidade da água, proteção da natureza e da biodiversidade, economia circular e gestão de resíduos e ainda poluição sonora.





De Águeda a Viseu, entre as 27 as cidades portuguesas signatárias estão também Braga, Cascais, Guimarães, Matosinhos, Ponta Delgada, Porto, Seixal e Sintra. Para Jorge Cristino, gestor público e autor do livro ‘A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas’, o facto de Portugal ter a maior fatia de cidades signatárias "demonstra que Portugal e as cidades portuguesas estão preocupados e sensibilizados para as questões das alterações climáticas". Algo que surge na sequência dos eventos climáticos que têm assolado o país, como a seca e incêndios, mas também pela "agenda da sustentabilidade que tem sido levada a cabo por um conjunto de organizações, imprensa, decisões políticas, ONG e empresas" e que "tem levado a que as pessoas aumentem a sua perceção relativamente às preocupações com as alterações climáticas".





O Acordo Cidade Verde é um movimento de autarcas europeus empenhados em tornar as cidades mais limpas e saudáveis. O seu objetivo é melhorar a qualidade de vida de todos os europeus e acelerar a implementação das leis ambientais relevantes da UE.





Ao assinar o Acordo Cidade Verde, os líderes das cidades concordam em definir objetivos ambientais mais ambiciosos, que deverão ser alcançados até 2030, através da intensificação de ações para melhorar a qualidade do ar e da água, conservar e melhorar a natureza e a biodiversidade, fazer avançar a economia circular e reduzir o ruído nas cidades.





Por sua vez, a Comissão Europeia apoia as cidades através da criação de redes e oportunidades de financiamento e facilitando a comunicação entre a UE e os decisores políticos locais. Jorge Cristino sublinha que "este assumir de compromissos tem que levar a uma monitorização destas áreas em termos de indicadores, e aí ainda há muito trabalho a fazer". O gestor público destaca, por exemplo, a necessária monotorização que a criação de espaços verdes pode ter na melhoria da qualidade do ar e na redução do ruído nas cidades.





Em comunicado, a Direção-Geral do Ambiente da CE destaca que muitas cidades signatárias já estão a agir. Tallinn, na Estónia, está a melhorar a proteção da biodiversidade ao investir numa autoestrada polinizadora; Utrecht, na Holanda, está a trabalhar para que a densidade urbana não conduza a um aumento da poluição sonora; Florença, em Itália, quer tornar-se numa cidade circular nos próximos anos; e a atual Capital Verde, a francesa Grenoble, está concentrada em melhorar a mobilidade e é agora a principal cidade francesa na utilização de bicicletas.



"Com 70% dos europeus a viver em zonas urbanas, as cidades são fundamentais para assegurar um futuro saudável e ajudar-nos a alcançar os nossos objetivos de proteção do clima e da natureza. O Acordo Cidade Verde ajuda a enfrentar os desafios ambientais de uma forma holística", afirma Virginijus Sinkevicius, comissário para o Ambiente, Oceanos e Pescas.