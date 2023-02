Apostar na aquacultura é ajudar a preservar as espécies marinhas

Ser sustentável é produzirmos em espécies que não dependem tanto de água doce. Pedro Pousão Ferreira

Investigador do IPMA

Novas pisciculturas devem ser concretizadas apenas fora das áreas classificadas. Nuno Forner

Project officer da Zero

A população mundial não pára de aumentar e o principal desafio que se coloca prende-se com a sua alimentação. É impossível conseguir o alimento necessário em terra. Pelo que as atenções se viram para os oceanos. Mas aí também há desafios, nomeadamente o de evitar a sobrepesca, que leva à extinção de espécies. Então como contrabalançar as coisas, possibilitando, ao mesmo tempo, alimentar a população e garantir que o equilíbrio das espécies permaneça saudável? A solução está na aquacultura. Na produção de pescado, no mar, capaz de, por um lado, não só alimentar as pessoas, ter uma menor pegada carbónica, mas, também, o possibilitar ter acesso a todo um conjunto de espécies que, de outro modo, teriam de ser pescadas.Segundo a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a aquacultura é definida como a criação ou cultura de organismos aquáticos, recorrendo a técnicas concebidas para aumentar, para além das capacidades naturais do meio, a produção dos referidos organismos.Esta parece ser uma solução óbvia. No entanto, a Europa só recentemente despertou para este fenómeno. A prova é que, segundo dados divulgados pelo REA, a região importa mais de 70% dos produtos do mar que consome. O défice nacional é ainda pior. Como refere Pedro Pousão Ferreira, investigador do IPMA e responsável pelo EPPO, Portugal tem um défice de pescado na ordem das 420 mil toneladas. O investigador vai mais longe e diz que o país importa 75% do pescado que consome. Pior "cerca de 90% dos produtos de aquacultura que consumimos vêm de fora".Significa isto que se deve apostar exclusivamente na aquacultura? A resposta, quer para o responsável do EPPO como para Nuno Forner, project officer da Zero é não. Ambos concordam que a aquacultura deve ser encarada como um complemento. Mas um complemento importante. Nomeadamente, explica o ambientalista da Zero, na medida em que poderá tirar pressão sobre o stock de peixe nos meios naturais, em especial porque o consumo de peixe está a aumentar. A isto Pedro Pousão Ferreira lembra que a aquacultura não vai produzir todas as espécies que há no mar, mas sim especializar-se. E dá o exemplo da Noruega que se especializou no salmão, enquanto o Sul da Europa optou por focar a sua atenção no robalo, na dourada e, mais recentemente, no linguado e na corvina. "Ser sustentável é produzirmos em ambiente marinho, seja em mar ou na orla costeira, espécies que não dependem tanto de água doce, que é um bem escasso", afirma Pedro Pousão Ferreira, que relembra que a pegada de carbono é completamente diferente de uma dourada que foi criada em Olhão de uma que tem de percorrer milhares de quilómetros.Mas Nuno Forner chama a atenção para a necessidade de ter em conta que, para a produção de ração para peixes é necessário incorporar peixe. "A indústria está a trabalhar para reduzir ou mesmo eliminar essa necessidade, no entanto, é algo que ainda não é uma realidade", aponta.É certo que para se ter aquacultura há que construir - as infraestruturas - e que usa recursos. Como lembra o responsável pelo EPPO, no caso dos peixes, os alimentos, que têm de ser criados. No entanto, o investigador também acrescenta que os efeitos podem ser minimizados. "O desenvolvimento modifica a paisagem", afirma, dando como exemplo as jaulas no mar. Mas trata-se de algo necessário.Já o ambientalista da Zero aponta como pontos negativos, nomeadamente no caso das pisciculturas, a destruição de habitats naturais e impactos ambientais que poderão decorrer da rejeição de águas residuais eventuais e resistência quando é necessário administrar antibióticos. Sobre este último Pedro Pousão Ferreira refere que os antibióticos são utilizados de forma controlada e receitados por médicos veterinários. E apenas quando são efetivamente necessários. Porque "existem regras". Mesmo porque as produções europeias - e as portuguesas em particular - são extremamente vigiadas e fiscalizadas.O responsável pelo EPPO lembra ainda que há situações onde a aquacultura é essencial. Veja-se o caso do cavalo-marinho, que é um pitéu nos mercados asiáticos, diga-se na China. Se não fosse as produções talvez já tivesse desaparecido. O ouriço-do-mar é outra espécie na mesma situação. Pedro Pousão Ferreira conta que esteve recentemente na Noruega e que viu no mercado um ouriço a 12 euros a unidade. Qual a consequência? A apanha, nalguns casos desenfreada. "A aquacultura aqui pode substituir-se como fornecedor de ouriços-do-mar para que eles não desapareçam (do mar)".Na mesma linha, Nuno Forner lembra que a aquacultura é uma boa forma de ter uma boa fonte proteica a bom preço. Por outro lado, acrescenta o ambientalista da Zero, há que não esquecer que permite reduzir a pressão sobre as populações de algumas espécies em meio natural.Há ainda uma outra vantagem, que normalmente fica esquecida. O aumento da biodiversidade na envolvente das produções de aquacultura. Pedro Pousão Ferreira dá o exemplo das salinas que, quando ficaram desativadas tiveram como consequência a "morte" da região, com o desaparecimento de espécies como os flamingos. "A aquacultura pode, estando ao lado desses sistemas, fornecer águas, para os manter permanentemente inundados, com nutrientes, contribuindo para a biodiversidade", constata o responsável do EPPO, para quem a aquacultura tem mais aspetos positivos do que negativos.Parece um contrassenso, mas, Portugal que é um dos países que mais peixe consomem e é também um mercado onde a aquacultura é ínfima (quando comparada com os valores do consumo). É certo, diz Pedro Pousão Ferreira, que há já grandes redes de supermercados - Pingo Doce e Continente - que se aperceberam do potencial e estão a investir. A Jerónimo Martins anunciou, no ano passado, 10 milhões de euros de investimento numa área de produção aquícola em Monte Gordo, no Algarve. O montante inclui ainda uma unidade de processamento do pescado fresco junto às instalações da Docapesca. O objetivo, segundo a empresa, é de atingir, em 2025, uma produção de cerca de 1.500 toneladas/ano, podendo chegar às 3.000 toneladas no futuro.Questionado sobre o porquê do atraso na aquacultura em Portugal a resposta de Pedro Pousão Ferreira é imediata: até aqui não havia tanta pressão em ter alimentos, lembrando que o mundo mudou muito nos últimos cinco anos. Mas essa não é a única razão. A esta há que juntar a "grande dificuldade em ter licenças". Porque a verdade é que "temos das melhores aquaculturas do mundo".O problema do país, constata o responsável do EPPO, é um problema de escala. E isso reflete-se na produção, que é "ridícula face ao volume que o país importa". Segundo Pedro Pousão Ferreira, o país tem um défice de 420 mil toneladas de pescado por ano. Sendo que a aquacultura portuguesa, segundo dados divulgados pelo REA, não chega às 18 mil toneladas.A entidade refere mesmo que, em 2020, a produção aquícola nacional correspondeu a 9,8% das descargas de pescado fresco. É certo que a meta definida pelo governo é de aumentar, até 2030, a produção aquícola nacional para 25 mil toneladas. Mas para isso acontecer, na perspetiva do responsável pelo EPPO, há que agilizar toda a burocracia existente, por forma a facilitar o investimento.Nuno Forner tem uma visão algo mais negativa. O ambientalista da Zero considera que a aquacultura portuguesa deve centrar-se na produção biológica, "sendo que novas pisciculturas devem ser concretizadas apenas fora das áreas classificadas (Rede Natura 2000, Áreas Protegidas)". Questionado sobre a possibilidade de se ter uma aquacultura sustentável a resposta foi imediata: para que pudéssemos falar em algo completamente sustentável, seria necessário que o ciclo se fechasse, o que não é o caso. E explica que o número de espécies que são utilizadas em aquacultura é reduzido, e não conseguimos controlar a biologia de todas as espécies, e nem todas poderão ser economicamente viáveis em termos de replicação.