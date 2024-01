Antigo empresário da indústria petrolífera vai liderar COP29

Depois da polémica por Al Jaber, CEO da petrolífera estatal do Dubai, ter liderado a recente COP28, a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que terá lugar em Baku, no Azerbaijão, também terá um antigo empresário da indústria petrolífera à frente dos trabalhos.





O governo do Azerbaijão nomeou o seu ministro da Ecologia e dos Recursos Naturais, Mukhtar Babayev, como presidente das negociações da COP29 marcadas para novembro. A nomeação foi anunciada pela presidência da COP28 numa publicação na rede social "X".





"Desejamos a Mukhtar Babayev, presidente indigitado da COP29, e a Yalchin Rafiyev, negociador principal da COP29, os maiores êxitos nas suas funções, uma vez que o Azerbaijão acolhe este ano a Conferência das Partes", pode ler-se na comunicação. Ao passar o testemunho, a presidência da COP28 acrescentou ainda: "Aguardamos com expetativa a oportunidade de trabalhar em conjunto com as Presidências da COP29 e da COP30 e com a CQNUAC para tirar partido do êxito transformador e histórico da COP28 e manter o objetivo de 1,5°C ao nosso alcance".





Segundo a agência Reuters, antes de assumir o cargo em 2018, Babayev passou 24 anos na empresa estatal de petróleo e gás do Azerbaijão, Socar, período durante o qual também desempenhou brevemente o cargo de vice-presidente da empresa para a ecologia.





A escolha de Babayev dá continuidade à tendência controversa de pessoas com ligações à indústria do petróleo e do gás liderarem as conversações da ONU sobre o clima. Recorde-se que uma investigação da BBC e do Centre for Climate Reporting, divulgada antes do início da COP28, revelou que os Emirados Árabes Unidos planeavam aproveitar a Cimeira do Clima para discutir possíveis acordos de gás natural e outros acordos comerciais.





Esta última cimeira também bateu recordes do número de lobistas dos combustíveis fósseis presentes, com 2456 lobistas inscritos, o que superou em número os 1609 delegados dos 10 países mais vulneráveis ao clima.





Leia Também COP28 acolhe número recorde de lobistas dos combustíveis fósseis

O Azerbaijão é também um grande exportador de gás natural. Segundo a Reuters, o país tem reservas de gás natural estimadas em 2,5 biliões de metros cúbicos, de acordo com a BP Statistical Review of World Energy de 2021, e pretende duplicar as suas exportações de gás para a Europa até 2027.





O tweet da Presidência da COP28 referia também que o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão, Yalchin Rafiyev, de 36 anos, seria o negociador principal da cimeira sobre o clima deste ano.





Os cientistas manifestaram o seu desapontamento pelo facto de, mais uma vez, personalidades com ligações à indústria petrolífera poderem exercer influência nas negociações sobre o clima.





Leia Também Anfitrião da COP28 pretende aumentar produção petrolífera em 42%

"É altura de exigir uma revisão profunda de todo o processo da COP e da estrutura de liderança", afirmou Michael Mann, cientista climático da Universidade da Pensilvânia. "Há demasiado em jogo para permitir a continuação deste padrão de corrupção", comentou à agência noticiosa.