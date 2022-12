Apenas 1,3% das empresas com total transparência sobre ação ambiental

Num universo de cerca de 15 mil empresas aferidas a nível mundial, apenas 1,3% está a envidar esforços de adaptação perante os três desafios ambientais da atualidade - clima, desflorestação e segurança da água -, refere o Carbon Disclosure Project (CDP), a organização sem fins lucrativos que gere o sistema mundial de divulgação ambiental para empresas, cidades, estados e regiões.





O processo de pontuação, amplamente reconhecido como o padrão de ouro da transparência ambiental empresarial, baseia-se nos dados comunicados pelas empresas sobre a sua atuação em 2022. As empresas são pontuadas numa escada de A a F, que mede a abrangência da divulgação, sensibilização e gestão dos riscos ambientais e as melhores práticas associadas à liderança ambiental, tais como a fixação de objetivos ambiciosos.





Apenas 12 das empresas aferidas pontuaram A nas três categorias aferidas, entre as quais, a Beiersdorf AG, Danome, HP Inc, L’Oreal, LVMH e Philip Morris International. Porém, 330 são reconhecidas neste relatório como líderes mundiais em transparência ambiental e ação nalgumas destas categorias, integrando assim a Lista A Global do CDP.





A organização publica uma lista referente apenas às empresas europeias, dando conta de que, em 2022, 147 empresas integram as Listas A do CDP para as alterações climáticas, florestas e segurança da água. As empresas na Europa representam quase metade (44%) do total global da Lista A. Mais notavelmente, 8 das 12 empresas a nível mundial a receber um triplo A estão sediadas na Europa, refletindo a posição de liderança da Europa para os mais altos níveis de transparência e ação nos três temas ambientais.





Portugal não tem nenhuma empresa a fazer o "triplo A", pontuando o máximo nas três categorias aferidas, mas tem algumas a destacar-se em algumas delas. Nomeadamente, a EDP e a Jerónimo Martins a receberem pontuação A nas categorias Clima e Água; e a NOS e a Navigator a receberem pontuação A na categoria Clima. Fazendo a pesquisa por "Portugal", nesta página, é possível navegar pela pontuação atribuída a diversas empresas portuguesas.





Embora mais empresas estejam a ter em conta os seus impactos nas alterações climáticas, e a obterem um A pela sua divulgação das alterações climáticas (um aumento de 34% desde 2021), os progressos continuam a ser lentos em matéria de desflorestação e segurança hídrica, refere o CDP. Houve apenas um aumento de 4% no número relativo à desflorestação e uma diminuição de 12,7% no número relativo à segurança hídrica.





"Num ano de preocupações ambientais crescentes em todo o mundo, a necessidade de mudança transformacional, urgente e colaborativa é mais crítica do que nunca. A divulgação ambiental é o primeiro passo vital em direção a um futuro net-zero e positivo para a natureza, pelo que as empresas da Lista A devem ser elogiadas pelo nível de transparência nas suas respostas ao CDP", referiu Dexter Galvin, diretor global de Empresas e Cadeias de Abastecimento no CDP. Porém, em comunicado, acrescentou: "Mas não podemos ignorar que estas empresas estão em minoria. A maioria ainda não está a gerir holisticamente todas as questões ambientais e demasiadas continuam a ser complacentes ou a não responder de todo".